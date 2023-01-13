Ученики восьми школ Нижнекамска смогут получить подарки за сдачу пластика на переработку

В школах №15, 31, 36, 37, гимназиях №2, 25, 32 и лицее №35, где при поддержке «Нижнекамскнефтехима» установлены фандоматы для сдачи пластиковых бутылок, стартовала бонусная программа — за сданный на переработку пластик школьники смогут получать баллы и обменивать их на подарки.

Впервые за полезные экопривычки участники смогут получить билеты на домашние матчи хоккейного клуба «Нефтехимик». Каждая сданная бутылка оценивается в 5 баллов. Чтобы получить билет на матч, достаточно набрать 150 баллов, то есть сдать 30 пластиковых бутылок объемом от 0,25 до 2 литров.

Игорь Ларионов, генеральный директор ХК «Нефтехимик»:

«Мы всегда рады поддержке болельщиков на наших матчах. А если для этого они совершают еще и полезные для экологии действия — дарят пластику вторую жизнь, это вдвойне отлично. Надеемся, что эта акция будет развивать в юном поколении одновременно любовь к природе и хоккею!»

Бонусная программа сети фандоматов производства компании «РТ-Инвест» также включает специальные предложения от библиотеки электронных книг «ЛитРес», «Додо Пицца» и бонусы от проекта «Другое дело» президентской программы «Россия — страна возможностей».

Чтобы принять участие в бонусной программе, необходимо сдать пластиковую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте www.eco-punkt.ru. Здесь же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать подробные условия их получения, в том числе сроки проведения акций.

Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест»:

«Одна из главнейших задач на текущем этапе — изменить психологию детей и взрослых, привить ответственное отношение к экологическим проблемам. Чисто станет тогда, когда мы сумеем предотвращать образование отходов. Любая бутылка, попавшая в фандомат, становится полезным сырьем, из которого произведут новую продукцию. Мы рады сделать для школьников Нижнекамска раздельный сбор экологически и экономически полезным».

Собранный пластик отправится на переработку для очистки и дробления. На предприятии СИБУРа в Башкирии вторсырье используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы Vivilen. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки.

Развитие культуры ответственного обращения с пластиковыми отходами и их вовлечение в повторное производство являются одними из фокусов Стратегии СИБУРа в области устойчивого развития. Фандоматы для сбора пластиковых бутылок были установлены в учебных заведениях Нижнекамска при поддержке НКНХ в 2021 году. Благодаря активному участию школьников, за первый сезон удалось отправить на переработку более 112 тысяч пластиковых бутылок.

Эльвира Долотказина, помощник генерального директора НКНХ по работе с муниципальными органами:

«Мы видим, что дети с удовольствием участвуют в экоакциях и приобщают к сортировке отходов свои семьи. Приятные бонусы позволят поддержать интерес школьников продолжать свои экопривычки и сформировать у них паттерн отношения к пластиковым отходам, как к ценному полезному сырью».

Полина Бабина, ученица школы №36:

«Мы приносим из дома пластиковые бутылки и сдаем их в фандомат не для призов и подарков. Мы хотим, чтобы на нашей планете было меньше мусора, а пластик перерабатывался».