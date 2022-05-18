Ученики татарских интернатов Афганистана выступят на международном конкурсе чтецов Корана

Фото: ИА «Татар-информ»

Ученики татарских школ-интернатов Афганистана примут участие в международном конкурсе чтецов Корана, который по традиции проходит столице Египта — Каире.

«В наших татарских интернатах, расположенных в провинциях Кабула, Самангана и Фарьяба, обучаются более 1 000 детей. В основном там дети сироты и дети татар из малообеспеченных семей. В интернатах идет обучение исламским и светским дисциплинам. В последнее время все больше наших учеников проявляют себя в мероприятиях, проводимых Правительством Афганистана. Среди них своими знаниями выделяются Ахмад Джавид Татар и Ахмад Зия Татар. Теперь они чтением Благородного Корана открывают конкурсы чтецов», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

По его словам, дети общины татар Афганистана проявляются большую целеустремленность в получении знаний. В интернатах учатся разные дети. Есть дети с ограниченными возможности здоровья, которые стали такими в результате бомбардировок США и стран НАТО. Все эти дети имеют равные возможности и условия в интернате.

«В последнее время поступают предложения по участию детей татар Афганистана в международных конкурсах чтецов Курана с Египта, Малайзии, Турции и Москвы. И руководство фонда по мере возможности организует такие поездки. Но кто из детей поедет на конкурс, примут решение сами учащиеся. Мы не проводим внутренних конкурсов. Ислам — это прежде всего религия мира и равенства. И в традициях татар отсутствовали подобные конкурсы. Для нас главное, чтобы дети с наших интернатов общались со сверстниками из других стран и видели многогранность ислама», — пояснил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Религиозному образованию община татар уделяет особое внимание. Именно поэтому в северных провинциях Афганистана большинство среди улемов, признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама, на сегодняшний день составляют татары.

А в феврале этого года в крупнейшем кабульском медресе имама Азама прошло выпускное мероприятие коран-хафизов. В числе 20 выпускников религиозного учебного заведения есть и представители общины татар Афганистана.