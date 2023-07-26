Ученики школы деревни Кулле-Кими стали самыми активными в сборе электролома в Татарстане

В Татарстане наградили самых активных участников программы «Школа утилизации: Электроника». Диплом получили ученики школы имени Сибгата Хакима деревни Кулле-Кими Атнинского района республики.

Ученики, несмотря на каникулы, проявили инициативу и собирали отслуживший электролом от жителей района для последующей переработки. Кроме того, школьники нарисовали мотивационные плакаты, посвятив их теме переработки отходов и бережного отношения к природе. Работы ребят будут участвовать в конкурсе «Экоплакат» Фонда рационального природопользования, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Как отметила начальник отдела экологического просвещения министерства Ольга Артемьева, основной целью мероприятий является приобщение жителей к экологическим практикам. «От наших с вами действий в настоящем зависит наше будущее и здорово, что ребята этой школы не просто сами собирали электролом, а еще и привлекли всех жителей», – сказала она.

Руководитель программы «Школа утилизации: Электроника» Татьяна Гайнутдинова напоминает о традиции советского времени сдавать на переработку макулатуру и металлолом. «Времена меняются, и сегодня современные школьники приносят электронику – один из самых быстрорастущих отходов в мире. Новое поколение не только участвует в реальной экологической деятельности, но и учит собственным примером сверстников, родителей и педагогов бережно относиться к природе, давать вторую жизнь отслужившей технике, сдавая ее на безопасную утилизацию, а не выбрасывая на полигон», – отметила Гайнутдинова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что менее чем за год татарстанцы сдали 100 тонн отходов электролома в рамках проекта «Школа утилизации: электроника».

Соглашение о взаимодействии в реализации экологических программ, в частности по реализации программы «Школа утилизации: электроника» было заключено между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования в прошлом году. Основная цель программы – предоставить возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику.

В начале этого года были подведены итоги этой федеральной экологической программы, где Татарстан стал победителем в номинации «Лучший старт и освещение программы «Школа утилизации: Электроника».

В этом году учащиеся образовательных учреждений, которые присоединились к программе «Школа утилизации: Электроника» могут принять участие в конкурсе «Экоплакат». Для этого нужно подготовить плакат с анонсом акции «Школа утилизации: электроника». В каждой школе, участвующей в программе, будет организована выставка конкурсных работ. Фотографии работ учеников необходимо будет разместить на сайте и в социальных сетях образовательного учреждения с указанием ФИО автора и класса с хештегом #ШколаУтилизацииЭлектроника. Фотографии нужно прислать на почту info@eko-fond.ru с пометкой: «Конкурс экоплакатов». Победители конкурса получат ценные призы – планшеты и смартфоны.