Ученики школы №1699 Управления делами Президента РФ посетили Татарстан

Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Первый патриот» в Республике Татарстан в период с 4 по 9 апреля 2026 года организовало визит в республику делегации школы № 1699 Управления делами Аппарата Президента РФ в рамках Года единства народов России, сообщили в пресс-службе организации. В составе группы – ученики 8-10-х классов и преподаватели, делегацию возглавляет директор школы, кандидат биологических наук, почетный работник сферы образования РФ Михаил Александрович Попов.

Республика Татарстан представлена как пример межэтнического взаимодействия и сохранения народных традиций. В рамках поездки школьники познакомятся с социальной и культурной историей региона, традициями народов и практиками межнационального взаимодействия, отмечается в сообщении.

Программа визита включает посещение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанского кремля, острова-града Свияжск, Древнего Болгара. Также запланированы экскурсии в Старо-татарскую слободу, на стадион «Ак Барс Арена», в ИТ-парк имени Башира Рамеева и Татарский государственный театр имени Габдуллы Камала.

Отдельное внимание уделено профориентационным поездкам и знакомству с промышленным потенциалом республики: город Иннополис, Особая экономическая зона «Алабуга», визит-центр «КАМАЗ», встреча с командой «КАМАЗ-Мастер».

Состоялась встреча с активистами Татарстанского отделения «Движения Первых» и Молодежного штаба «Первого патриота» по обмену опытом участия в общественных проектах и обсуждению совместных инициатив.

«Год единства народов России – это время, когда мы особенно остро ощущаем, как важны взаимопонимание, уважение к традициям и совместная работа ради будущего нашей страны. Такие визиты способствуют укреплению дружбы между регионами и расширяют кругозор молодежи», — отметила Ирина Самолдина, председатель Регионального отделения «Первый патриот» в Татарстане.