Ученики самых экологичных классов Нижнекамска получили билеты в кино

В трех учебных заведениях Нижнекамска – гимназии №2, полилингвальной гимназии «Адымнар» и гимназии №25 – прошел необычный урок экологии. Экологи «Нижнекамскнефтехима» вместе с детьми искали ответы на вопросы: что можно изготовить из переработанного пластика, для чего нужно сортировать отходы, что получается из бутылки, которую мы сдаем в фандоматы на переработку.

На экоурок сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа принесли специальный «Экочемоданчик», внутри которого хранятся предметы из вторсырья: блокноты, линейки, ручки, игрушки и предметы одежды. Особый интерес школьников вызвала одежда из переработанного пластика.

– Уроки по экологии не просто помогают повысить экограмотность, но и формируют у ребят экологическое мышление, создают новые полезные привычки и вовлекают детей в процесс осознанного обращения с отходами. На таких уроках мы говорим о том, что помогать природе может каждый и сделать это очень просто, более того, даже весело, – объясняет эколог «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Сарсенова.

На экоурок ребята из этих трех школ попали не случайно: в десяти школах, где установлены фандоматы, шло экологическое состязание: ребята из разных классов сдавали бутылки на переработку. По количеству собранных бутылок определились победители, которым вручили призы – билеты в кино с открытой датой посещения. Это дает возможность самостоятельно выбрать удобные день, время и фильм, который они хотели бы посетить всем классом.

– Мы видим, как приятные бонусы стимулируют ребят участвовать в экологической акции, с каким интересом и азартом они сдают на переработку бутылки. Потому что знают: бутылка, попавшая в фандомат, становится полезным сырьем, из которого в будущем произведут новую продукцию. На предприятии СИБУРа в Башкирии вторсырье очистят, переработают и используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы Vivilen. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки, – рассказывает Эльвира Долотказина, Служба по работе с госорганами «Нижнекамскнефтехима».

Развитие культуры ответственного обращения с пластиковыми отходами и их вовлечение в повторное производство являются одними из фокусов Стратегии СИБУРа в области устойчивого развития. В 2021-2023 годах в школах № 15, 31, 36, 37, гимназиях № 2, 25, 32, лицеях № 24, 35, а также в полилингвальной гимназии «Адымнар» при поддержке «Нижнекамскнефтехима» установили фандоматы для сдачи пластиковых бутылок. Внутри школ запустили конкурс – на самое большое количество пластика, сданного на переработку, дети получают подарки. Так, в каждой из десяти школ нефтехимики совместно с детским эколого-биологическим центром определили самые экологичные классы и вручили им заветные кинопризы.

Информационная справка

Проект «Вторая жизнь пластика» на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов нефтехимиками реализуется в городских школах-партнерах с 2022 года. Экоурок проходит в рамках просветительской программы СИБУРа. Эта масштабная системная работа направлена на формирование у подрастающего поколения правильных экологических привычек.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»