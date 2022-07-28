Татарстанских учащихся приглашают разработать эскизы формы для школьников

Ученики, родители и педагоги Татарстана смогут принять участие во Всероссийском конкурсе на лучший эскиз формы учащихся начальных классов программы «Орлята России». Конкурс пройдет в двух категориях — среди школьников в возрасте от восьми до 18 лет, а также среди педагогов и родителей.

Участники могут попробовать свои силы в номинациях «Капсула школьной формы для мальчиков», «Капсула школьной формы для девочек», а также «Атрибутика с элементами фирменного стиля для программы „Орлята России“». При этом можно подать заявки сразу на несколько номинаций, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Эксперты отберут 45 лучших проектов, итоги конкурса будут опубликованы не позднее 15 августа на сайте Российского движения школьников.

Осенью этого года для победителей и призеров состоится специальное итоговое мероприятие. Им вручат мерчи, разработанные РДШ совместно с ведущей программы «Перезагрузка на ТНТ» Линой Дембиковой. Кроме того, ребята примут участие в онлайн-встрече с экспертом индустрии моды и смогут задать свои вопросы.

Заявки принимаются до 31 июля. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ. После регистрации конкурсант получит доступ к правилам и рекомендациям эксперта из сферы модной индустрии.