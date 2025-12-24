news_header_top
Общество 24 декабря 2025 12:23

Ученики Лицея Иннополис стали призерами всероссийской олимпиады по робототехнике

Ученики Лицея Иннополис вошли в число призеров первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету». Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Заключительный этап соревнований прошел в Москве с 16 по 22 декабря на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

В финале олимпиады приняли участие более 400 старшеклассников из 26 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Новосибирскую, Калининградскую и Самарскую области.

Республику Татарстан представляли шесть учащихся Лицея Иннополис. По итогам соревнований призерами стали Софья Свиридова, Егор Каржавин и Сергей Логинов.

В рамках практического тура участники настраивали беспилотные летательные аппараты и разрабатывали алгоритмы их автономного полета. Также школьники программировали мобильных роботов для выполнения автономных миссий на полигоне – навигации, обхода препятствий, распознавания объектов и построения оптимального маршрута в условиях изменяющейся среды.

Олимпиада «От кода к взлету» проводится в рамках Московской олимпиады школьников по робототехнике. Организаторами выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Департамент образования и науки города Москвы.

