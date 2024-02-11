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Ученики лаишевских школ заготовили партию домашней лапши для бойцов СВО
Волонтеры лицея «Здоровое Поколение» в селе Усады Лаишевского района РТ заготовили партию домашней лапши для бойцов СВО.
«Лапшу готовят большими партиями несколько человек. Они делают это дома и приносят в школу десятилитровыми ведрами, а яйца и муку приносят благодарные жители окрестных сел. То есть я могу сказать, что это работа не одной деревни — все близлежащие деревни включены в благое дело. Это Орёл, Нармонка, Никольское, Ковали, Габишево. Всех даже не перечислить, боишься кого-либо обидеть, пропустить», — рассказала «Татар-информу» учитель Зинаида Иванова.
По словам собеседницы агентства, коллектив Усадского лицея — пока «новички»: они только попробовали фасовать супы и один раз сделали лапшу. В целом в Лаишевском районе супы начали изготовлять еще в августе прошлого года, а с сентября их начали фасовать в Столбищенской средней школе.
Лаишевские ребята делают заготовки каждую неделю. Помимо лапши, учащиеся подготовили к отправке и другие сухие супы. Зинаида Иванова организует детей, они работают под ее началом, а обучила всему волонтер Лиза Захарова — она рассчитала все пропорции.
«Процесс происходит так: кто-то готовит дома лапшу, кто-то чистит овощи, кто-то их отваривает, кто-то сушит. Заготовка идет большими объемами. И поэтому с сентября в Столбищенской средней школе ученики еженедельно фасуют эти супы. Это делается после уроков, или иногда на уроках технологии, или освобожденными с уроков физкультуры учениками. Подключились и родители учеников. Теперь и они по субботам приходят в школу. Огромная вам благодарность за доброе дело», — сказала педагог.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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