Ученики казанского медресе «Мухаммадия» получили новые учебники и парты

Ассоциация предпринимателей-мусульман (АПМ) России закупила для медресе «Мухаммадия» парты и учебники. В казанском медресе состоялась встреча при участии благотворительного фонда АПМ РФ, шакирдов, муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, президента АПМ РФ Айдара Шагимарданова, исполнительного директора Раиля Валькаева и других. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Средства в размере 620 тыс. рублей были собраны во время очередного заседания Private Club АПМ РФ в Казани. На пожертвования закуплены комплекты из пяти разных учебников, которыми будут обеспечены 70 шакирдов первого курса медресе. Это учебные пособия по изучению арабского языка. Кроме того, для нужд медресе приобретены 30 парт и стульев к ним.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил представителей благотворительного фонда и напомнил о важности такого взаимодействия и помощи. «Как сказано в Коране, кто помогает религии, тому помогает Аллах. Поэтому оказание помощи — это важное благое дело. Если ученые объединятся с предпринимателями, то религию ждет развитие и процветание», — отметил муфтий РТ.

Как сообщил заместитель директора по учебной работе медресе «Мухаммадия» Зульфат хазрат Габдуллин, в учебном заведении большое внимание уделяется изучению арабского языка. «Арабский — это язык Корана. Для понимания Корана нам прежде всего необходимо очень хорошо знать арабский язык», — подчеркнул он.

Поэтому медресе решило издать комплект учебников арабского языка, которые одновременно являются и рабочими тетрадями. Учебники передаются шакирдам лично, они ведут в них свои записи и делают домашние задания.

Благотворительный фонд АПМ РФ ежемесячно направляет материальные средства на различные социально значимые для уммы инициативы в общей сложности до 2 млн рублей. Приоритетным направлением является поддержка исламского образования.