Ученики казанского лицея «Бионика» за месяц собрали почти 380 кг пластиковых крышек

СИБУР и проект Экокласс.рф в этому году перезапустили программу экологических уроков «Вторая жизнь пластика». Компания разработала ее совместно с Центром экономии ресурсов при поддержке Федерального эколого-биологического центра. Первые уроки стартовали в октябре в Казанском многопрофильном лицее №188 «Бионика». На одном из них во Всемирный день вторичной переработки «Казаньоргсинтез» выступил с инициативой о проведении экологической акции – сборе крышек от пластиковых бутылок.

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Идею ребята восприняли с большим интересом и энтузиазмом. Всего за месяц им удалось собрать без малого 380 кг крышечек. Участвовали в инициированной «Казаньоргсинтезом» акции все 1,7 тысяч школьников из 55 классов. По словам заместителя директора по воспитательной работе Марины Борисовой, этой экологической акцией удалось охватить не только школу, но и весь жилой комплекс «Салават купере». Родители учеников собирали крышки на работе, делились ими с ребятами соседи и родственники. Одна из учениц рассказала, что ее бабушка планировала сделать на даче дорожку, но отказалась от этой идеи и отдала все собранные крышечки от пластиковых бутылок внучке.

«Подобные акции у нас проводились и ранее. Для ребят это всегда настоящий праздник, они с удовольствием участвуют. Чаты нашего района были переполнены сообщениями: «»Бионика» опять собирает крышечки, у кого есть, поделитесь». Чище стало – это точно, крышечек во всей округе вы сегодня не найдете», - поделилась Марина Борисова.

Победителям акции вручили подарки от «Казаньоргсинтеза». В личном зачете призы получили 12 человек. Наградили также и самые активные классы: за 2 и 3 места ребята получили грамоты и сладкие подарки. Обладатели первых мест и гран-при – 3 «И», который собрал почти 25 кг крышечек, 5 «Г» с результатом в 23 кг, а также собравший 38,5 кг крышек 4 «Г» – отправятся на экскурсию на КОС и увидят процесс производства пластика, поликарбоната, полиэтилена, познакомятся с разными экологическими практиками.

«Мы стремимся сделать экологическую культуру частью повседневной жизни каждого. Особенно для нас ценна работа с подрастающим поколением. Спасибо детям за то, что они настолько сильно вовлеклись в экоакцию, особо активные принесли и по 13, и по 15 килограмм крышечек. Скамейка, которая у нас получилась в итоге, - наглядный пример того, как можно помогать планете, создавая при этом красоту и комфорт для жизни, - рассказала Алина Губайдуллина, главный эксперт по внешним коммуникациям «Казаньоргиснтеза».

«Собирать крышечки мне помогала семья, родители, бабушки, дедушки. Всего мы собрали три пятилитровые бутылки с крышками. Это важно, потому что если мы будем их выкидывать, то они будут очень долго разлагаться и вредить природе, животным. Если выкидывать все в мусор, то за городом получится большая свалка, она будет разрастаться со временем и навредит людям тоже. А так у крышек может появиться вторая жизнь», - отметила ученица 4 «Г» класса Сабина Нургалеева.

На награждении ребятам также презентовали скамейку из переработанных крышек, которую для них изготовили в казанской студии Qullar. «Мы с друзьями собирали крышки на улице, дома тоже собирали. Я даже и не думал, что из них может получиться такая скамейка. На экологических уроках я понял, что мусор важно сортировать, и стоит давать вещам вторую жизнь», - рассказал Раян Хабибуллин.

Координатор проекта «Чистые игры» в Республике Татарстан Максим Антонов в разговоре с журналистами подчеркнул, что не ожидал такого большого интереса к акции у учеников из «Бионики».

«Мы не ожидали такой большой отклик. 379 килограмм – это очень большой результат с учетом того, что в школе учится 1,7 тыс. учеников. С таким рвением они вовлеклись в этот процесс! Мы сегодня увидели, как они радовались результатами, когда их классы побеждали выигрывали. Они классные, потому что смогли достичь таких результатов», - заключил Антонов.

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»