Ученики из Казани изобрели робота, который попал в топ-8 лучших проектов РФ

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6-тиклассники казанского лицея №83 Станислав Парамонов и Кирилл Никулин стали призерами Российской робототехнической олимпиады. Проект школьников включили в топ-8 лучших изобретений России.

Парни представили робота Aqua Cleaner, который сможет собирать нефть с поверхности воды в местах разливов. Члены жюри высоко оценили универсальность, сложность программного кода и тщательность разработки изобретения, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, финал олимпиады провели в Оренбурге с 26 по 29 июня. В ней приняли участие 700 человек из 40 регионов России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. На протяжении трех дней ребята в возрасте от 8 до 19 лет соревновались в 26 категориях.