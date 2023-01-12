Ученики и персонал лицея в Казани оказались на улице из-за сработки пожарной сигнализации

Сегодня днем поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в многопрофильном лицее №187 на улице Жиганова Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из-за сработавшей АПС на улицу эвакуировались 1375 детей и 72 сотрудника.

Прибывшие пожарные проведи разведку помещений, ничего не обнаружили.

Выяснилось, что дети на уроке физкультуры случайно попали мячом в один из датчиков АПС, из-за чего он сработал.