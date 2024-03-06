Ученики Детской цирковой школы Казани выступят на международном фестивале во Франции

Семнадцатилетние Владимир Серов и Ярослав Краснов, тринадцатилетняя Ксения Семенова и двенадцатилетняя Елизавета Демидова с номером «Двойной воздушный бамбук» выступят во Франции на XXIII Международном фестивале артистов цирка в городе Сен-Поль-ле-Дакс.

Юные артисты – воспитанники Детской цирковой школы Казани. На фестиваль, как разузнал «Татар-информ», они отправятся 8 марта, за несколько дней до его начала, чтобы на месте отладить оборудование и провести несколько репетиций. Сам фестиваль будет проходить с 14 по 17 марта. В эти дни запланировано пять конкурсных показов по 13 номеров и одно гала-представление.

Фото: предоставлено Казанским цирком

«У них достаточно сложное оборудование – его надо правильно подвесить. Это два бамбука и множество креплений. Установка только одного бамбука примерно час занимает. С ребятами едет Светлана Шарапова – их педагог и наставник, постановщик номера. Сколько у них будет тренировок на месте не принципиально – номер хорошо отработан в Казани», – сообщили информагентству в пресс-службе Казанского цирка.

Номера на бамбуке (подвешенный шест с петлями и перекладинами) считаются сложнейшими в воздушной гимнастике. Впервые президент фестиваля Бруно Лалой обратил внимание на казанских ребят еще в мае прошлого года, когда побывал в Казани, в частности в Казанском цирке и цирковой школе.

«Тогда Владимир Серов и Елизавета Демидова продемонстрировали Лалою наработки своего номера, а он выразил пожелание увидеть их на большом манеже в костюмах и при сценическом освещении. В сентябре ребята с успехом выступили с этим номером в Москве на фестивале “Артист”, получили за него золото и сразу были приглашены там на три следующих фестиваля – на XV фестиваль в Будапеште, где они выступили в январе, на XXIII фестиваль в Сен-Поль-ле-Дакс, куда отправляются сейчас, и на 6-й международный фестиваль циркового искусства MAMONTI в Якутске, который будет проходить позже», – пояснили «Татар-информу».

Однако номер, наработки которого видел Лалой в мае прошлого года в Казани и который затем получил золото «Артиста», к выступлению во Франции был существенно доработан. Теперь в нем задействована помимо Владимира Серова и Елизаветы Демидовой еще одна пара – Ярослав Краснов и Ксения Семенова. В усовершенствованную версию Светлана Шарапова добавила также новые элементы.

Фото: скрин-шот сайта фестиваля festivalcirquesaintpaul.com

«Номер усложнен и будет исполнен парами синхронно – то есть он стал сложнее и красочнее», – акцентировали в пресс-службе Казанского цирка.

Информация об участии юных артистов Казанской цирковой школы в XXIII Международном фестивале артистов цирка в Сен-Поль-ле-Дакс размещена на официальном сайте мероприятия. Визитка казанских циркачей представлена в числе 13 других номеров-участников.