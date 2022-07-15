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Общество
15 июля 2022  05:48

Ученики 2-3 классов из Татарстана будут вести электронные экодневники

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В Татарстане разработали медиапособие «Электронный экологический дневник» для учеников 2–3 классов. Использовать его школьники будут как на уроках, так и для самостоятельных занятий.

Разработало медиапособие объединение «Татармультфильм»   для исследовательской работы и факультативных занятий по экологии. Пособие состоит из четырех разделов, в каждом из которых есть по восемь тематических уроков. В конце каждой четверти ребята с помощью дневника будут выполнять исследовательский проект экологической направленности.

Предполагается, что такой дневник поможет сформировать у детей экологические привычки, будет прививать им любовь к окружающему миру и природе родного края, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

#экология #Минэкологии РТ
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