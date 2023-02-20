©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ученикам художественной школы Лисичанска прислали подарки от правительства Татарстана
Ученикам художественной школы Лисичанска вручили подарки представители республики Татарстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Лисичанска.
Детям привезли краски, кисти, карандаши, холсты и пособия для юных художников.
Замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов пожелал ученикам школы успехов и вручил им подарочные издания художников Татарстана.
Администрация города, при содействии РТ, в ближайшем будущем планирует расширить помощь в развитии музыкальных и художественных дарований Лисичанска.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»