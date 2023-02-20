Ученикам художественной школы Лисичанска прислали подарки от правительства Татарстана

Ученикам художественной школы Лисичанска вручили подарки представители республики Татарстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Лисичанска.

Детям привезли краски, кисти, карандаши, холсты и пособия для юных художников.

Фото: © Администрация Лисичанска

Замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов пожелал ученикам школы успехов и вручил им подарочные издания художников Татарстана.

Администрация города, при содействии РТ, в ближайшем будущем планирует расширить помощь в развитии музыкальных и художественных дарований Лисичанска.