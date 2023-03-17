Ученикам одной из гимназий Казани рассказали, какие угрозы прячутся в смартфоне

В казанской гимназии №183 сегодня прошло занятие по теме «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы», организованное в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

О противостоянии киберпреступникам школьникам рассказал заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев. Обучающие материалы были разработаны совместно с АО «Лаборатория Касперского».

«Знание правил информационной безопасности является неотъемлемой частью жизни современного человека, а умение защитить свою приватность — важный навык XXI века», — подчеркнул в своей речи замминистра.

Альберт Яковлев рассказал об основах кибербезопасности и способах защиты данных на гаджетах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов.

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Инициатива реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в Татарстане на регулярной основе для школьников всех возрастов проводятся «Уроки цифры», за 2022 год их было проведено около 600. Также в школах всех 45 муниципалитетах республики были проведены федеральные уроки цифры.