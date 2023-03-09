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Ученикам нижнекамской гимназии №32 показали возможности передвижного экопоста НКНХ
Специалисты лаборатории экологического контроля нижнекамского предприятия СИБУРа продемонстрировали школьникам города возможности передвижного экологического поста «Нижнекамскнефтехима». Своеобразный экоурок на свежем воздухе прошел для ребят из профильных классов гимназии №32. С устройством и принципами работы лаборатории на колесах познакомились будущие экологи и химики.
Дмитрий Пешехонов, ученик гимназии № 32:
«Очень интересно было узнать, что такой передвижной экологический пост важен для оперативного контроля за состоянием окружающей среды. Специалисты могут выехать в любую точку нашего города и оценить состояние как атмосферы, так и водных источников, взяв для этого пробы и сделав анализы.»
Специалист передвижного экопоста Алсу Шайхутдинова показала школьникам, как проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха. Ребята смогли посидеть за рабочим местом оператора мониторинга, им продемонстрировали оборудование для измерения находящихся в атмосферном воздухе веществ. Особое внимание обратили на то, что все измерения проводятся в автоматическом режиме.
Передвижной экологический пост появился на вооружении нефтехимиков в 2019 году. Специалисты предприятия проводят заборы проб воздуха в любой точке города и района. Они снимают полный экологический срез атмосферного воздуха по 19 ключевым показателям. Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов, меркаптанов и других химических веществ.
Алсу Шайхутдинова, инженер-лаборант ЦЗЛ «Нижнекамскнефтехима»:
«Кроме этого, лаборатория на колесах позволяет повысить оперативность и точность контроля соблюдения установленных ПДК, а также оперативно реагировать на обращения жителей и сделать процесс мониторинга более прозрачным».
Передвижная лаборатория в сутки отбирает пробы воздуха от 2 до 5 раз. Результаты анализов становятся известны в течение часа. Лаборанты выезжают на замеры по просьбе жителей Нижнекамска, а также по запланированному графику.
Данные публикуются в мобильном приложении «Мой Нефтехим», а также передаются в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее — в надзорные органы.
Демонстрация работы передвижной лаборатории, как и экоуроки, организуемые в городских школах нижнекамским предприятием СИБУРа – часть большого направления, связанного с экологическим просвещением детей. Работа направлена на повышение интереса школьников к природе родного края и формирование экологической культуры у подрастающего поколения.
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