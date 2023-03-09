Ученикам нижнекамской гимназии №32 показали возможности передвижного экопоста НКНХ

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Специалисты лаборатории экологического контроля нижнекамского предприятия СИБУРа продемонстрировали школьникам города возможности передвижного экологического поста «Нижнекамскнефтехима». Своеобразный экоурок на свежем воздухе прошел для ребят из профильных классов гимназии №32. С устройством и принципами работы лаборатории на колесах познакомились будущие экологи и химики.

Дмитрий Пешехонов, ученик гимназии № 32:

«Очень интересно было узнать, что такой передвижной экологический пост важен для оперативного контроля за состоянием окружающей среды. Специалисты могут выехать в любую точку нашего города и оценить состояние как атмосферы, так и водных источников, взяв для этого пробы и сделав анализы.»

Специалист передвижного экопоста Алсу Шайхутдинова показала школьникам, как проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха. Ребята смогли посидеть за рабочим местом оператора мониторинга, им продемонстрировали оборудование для измерения находящихся в атмосферном воздухе веществ. Особое внимание обратили на то, что все измерения проводятся в автоматическом режиме.

Передвижной экологический пост появился на вооружении нефтехимиков в 2019 году. Специалисты предприятия проводят заборы проб воздуха в любой точке города и района. Они снимают полный экологический срез атмосферного воздуха по 19 ключевым показателям. Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов, меркаптанов и других химических веществ.

Алсу Шайхутдинова, инженер-лаборант ЦЗЛ «Нижнекамскнефтехима»:

«Кроме этого, лаборатория на колесах позволяет повысить оперативность и точность контроля соблюдения установленных ПДК, а также оперативно реагировать на обращения жителей и сделать процесс мониторинга более прозрачным».

Передвижная лаборатория в сутки отбирает пробы воздуха от 2 до 5 раз. Результаты анализов становятся известны в течение часа. Лаборанты выезжают на замеры по просьбе жителей Нижнекамска, а также по запланированному графику.

Данные публикуются в мобильном приложении «Мой Нефтехим», а также передаются в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее — в надзорные органы.

Демонстрация работы передвижной лаборатории, как и экоуроки, организуемые в городских школах нижнекамским предприятием СИБУРа – часть большого направления, связанного с экологическим просвещением детей. Работа направлена на повышение интереса школьников к природе родного края и формирование экологической культуры у подрастающего поколения.