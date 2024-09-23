Ученик с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области, есть пострадавшие

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. Ранения получили как минимум три ученика, сообщает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников. В настоящее время известно о троих пострадавших.

Как сообщает в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, по предварительным данным, инструкции о совершении нападения подросток получил от неизвестного в социальных сетях. Во время задержания он якобы заявил о том, что хотел некой славы, потому и решился на преступление.

UPD. По данным МВД региона, нападавший школьник задержан. Мотивы нападавшего подростка выясняют, на профилактическом учете он не состоял. Следственным управлением по Иркутской области возбуждено уголовное дело.

По словам детского омбудсмена Татьяны Афанасьевой, в результате инцидента трое школьников получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие дети за медицинской помощью не обращались.