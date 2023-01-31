news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 января 2023  14:45
Алексей Новиков

Ученик казанской школы поджег в классе петарду, на место вызвали медиков

news_top_970_100

В казанской школе, которая находится на улице Шамиля Усманова, во время урока рванула петарда. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.

Как выяснилось, пятиклассник принес петарду на урок, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее.

На место прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из учеников не понадобилась госпитализация.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

#Школа #взорвалась петарда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное