Ученик казанской школы поджег в классе петарду, на место вызвали медиков

В казанской школе, которая находится на улице Шамиля Усманова, во время урока рванула петарда. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.

Как выяснилось, пятиклассник принес петарду на урок, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее.

На место прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из учеников не понадобилась госпитализация.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.