Ученик казанской школы поджег в классе петарду, на место вызвали медиков
В казанской школе, которая находится на улице Шамиля Усманова, во время урока рванула петарда. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.
Как выяснилось, пятиклассник принес петарду на урок, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее.
На место прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из учеников не понадобилась госпитализация.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.