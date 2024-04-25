Ученик ИТ-лицея КФУ победил на всероссийской олимпиаде по технологии

Учащийся ИТ-лицея КФУ Ильдар Хужиахметов победил во всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Заключительный этап «интеллектуального состязания» прошел в Москве с 14 по 20 апреля, сообщает пресс-служба столицы Татарстана.

Добавим, что еще несколько школьников из Казани стали призерами олимпиады. Среди них Алина Шакирова из гимназии №7, Алиса Агьмалова из гимназии №20, Илья Фадеев из гимназии №19, Гузель Мубаракшина и Полина Гаврильчева из лицея №11, Самира Шакирова и Глеб Смородинов из ИT-лицея КФУ, а также Эрик Демин из инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ.

Отмечается, что все семь дней в Российском университете дружбы народов школьники решали задания в трех турах. Для них также провели мастер-классы. В общей сложности в олимпиаде участвовали 346 школьников из 76 регионов России.