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Происшествия
28 декабря 2022  10:29
Павел Климчак

Ученик елабужской гимназии стал победителем телевикторины про ПДД

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В Казани прошло награждение юных победителей телеигры «Полосатая зебра», участникам которой предстояло доказать свои знания в области безопасного поведения на дороге.

Первое место занял Амир Хасанов – ученик шестого класса елабужской гимназии №1. Ему достался главный приз – велосипед.

 

Фото: ГИБДД РТ

Второе место занял ученик пятого класса казанского лицея №186 Аях Шайхутдинов, а третье – ученица казанского политехнического лицея №182 Диляра Сафина.

Призеров наградил главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов. Всего в этом сезоне викторины приняли участие 108 юных знатоков, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#викторина #гибдд
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