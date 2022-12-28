Ученик елабужской гимназии стал победителем телевикторины про ПДД

В Казани прошло награждение юных победителей телеигры «Полосатая зебра», участникам которой предстояло доказать свои знания в области безопасного поведения на дороге.

Первое место занял Амир Хасанов – ученик шестого класса елабужской гимназии №1. Ему достался главный приз – велосипед.

Фото: ГИБДД РТ

Второе место занял ученик пятого класса казанского лицея №186 Аях Шайхутдинов, а третье – ученица казанского политехнического лицея №182 Диляра Сафина.

Призеров наградил главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов. Всего в этом сезоне викторины приняли участие 108 юных знатоков, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.