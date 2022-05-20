Ученице Зеленодольского лицея вручили MediaКубок за лучшую школьную редакцию

Весь год на базе Зеленодольского Центра творчества работал школьный медиацентр, который объединил детские пресс-службы 9 городских и 3 районных школ. За учебный год юные корреспонденты написали около 500 новостей. Как стало известно «Татар-информу» накануне, 19 мая, были подведены итоги их работы.

«У нас давно была мечта собрать все школьные СМИ в один большой медиацентр. И вот уже первый сезон позади. Когда мы начали публиковать школьные новости, то выяснилось, что в школах буквально бурлит культурная, спортивная, общественная жизнь! И, конечно, мы не могли обойтись без соревнователтного момента – так и придумали MediaКубок для самой продуктивной редакции», – поделился руководитель школьного медиацентра, замдиректора Центра творчества Денис Анисимов.

Самым продуктивным юным корреспондентом оказалась учащаяся 9 класса зеленодольского лицея №1 Аполлинария Викторова – она в одиночку представляет редакцию своей школы. Благодаря ей, первый MediaКубок уходит в лицей №1.

«Честно говоря, я не ожидала, что стану лучшей. Вроде бы, ничего особенного и не делала, просто писала новости о жизни своей школы, а оказалось, что их было опубликовано более ста. Надо, в первую очередь, поблагодарить коллектив лицея за то, что подарили мне столько инфоповодов», – делится эмоциями Аполлинария.