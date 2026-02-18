Ученица Тутберидзе пятая в короткой программе: без ультра-си медаль не светит Петросян

Ученица Этери Тутберидзе – фигуристка Аделия Петросян по итогам короткой программы россиянка заняла пятое место. С какими трудностями столкнулась 18-летняя спортсменка перед первой в своей жизни Олимпиадой и в чем ей стоит прибавить, чтобы занять достойное место на Играх – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Петросян в топ-5 среди фигуристок Олимпиады-2026

18-летняя Аделия Петросян дебютировала на турнире по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2026. По итогам стартовой программы россиянка заняла пятое место. На миланский лед она вышла в статусе фаворитки. Публика восторженно встретила Петросян. На трибунах в этот день собралось много русскоязычных болельщиков. В эфире была ото всюду слышна русская речь, а объективы телетрансляции сумели выхватить плакаты на русском языке с поддержкой российской фигуристки.

За катанием Аделии Петросян в этот день наблюдали Олимпийский чемпион-2026 в командных соревнованиях, американский фигурист Илья Малинин и россиянин Петр Гуменник. Последний дебютировал в этом году на Играх в нейтральном статусе и занял шестое место среди мужчин-одиночников. В короткой программе россиянка каталась под микс композиций Майкла Джексона - Earth Song, Billie Jean и They Don't Care About Us. Аделия лидировала по итогам двух первых разминок с результатом 72,89 баллов.

Во время своего проката она чисто исполнила прыжки: двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Правда каскад вначале ушел на пересмотр, но в итоге – обошлось. Внепрыжковые элементы россиянка выполнила на четвёртом уровне сложности. Таким образом, 40,44 балла судьи поставили за технику и 32,45 – за компоненты. Еще до старта соревнований набор элементов, заявленный Петросян, считался достаточно серьезным для короткой программы. Это отмечал и призер Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт.

«Это набор спортсмена уровня топ-3, но здесь вопрос в том, какие будут компоненты у Аделии и хватит ли даже хорошо исполненной технически программы с двойным акселем, чтобы бороться за попадание в последнюю разминку», - заявил Энберт ТАСС. К слову, накануне, на заключительной тренировке перед соревнованиями, Петросян исполнила чисто все заявленные элементы, что само по себе являлось серьезной заявкой на высокие места. Из нескольких попыток исполнить четверной тулуп - удачной оказалась только одна. На тройной аксель Аделия не заходила.

Фото: fsrussia.ru

Россиянке нужно добавить элементы ультра-си для достойного результата в произвольной программе

Главными конкурентками Аделии Петросян в данном турнире считались японка Каори Сакамото и американка Алиса Лью. Именно этих двух фигуристок выделяли некоторые российские эксперты, в том числе и Александр Энберт. Он предсказал, что по итогам короткой программы Петросян отстанет от своих оппоненток в среднем на 4 балла. Примерно так оно и произошло.

Правда лидером первого дня стала другая японская фигуристка 17-летняя Ами Накаи. Она обошла двух главных конкуренток с результатом в 78,71 балла. На втором месте остановилась Каори Сакамото (77,23), на третьем – Алиса Лью (76,59), а на четвертом еще одна представительница Японии – Монэ Тиба (74,00). По мнению Энберта, Петросян нужно добавить элементы ультра-си во второй части соревнований иначе она уступит соперницам на 7-10 баллов, что в сумме даст отставание свыше 10-ти.

«Чтобы нивелировать это отставание, нужно исполнять элементы ультра-си в произвольной, иначе непонятно откуда брать баллы», - добавил Энберт. Сама фигуристка эту тему стороной тоже не обошла и высказалась в прессе об использовании тройного акселя.

«Рассматривали ли тройной аксель? Да, только последние дня четыре я на него не заходила. В пользу стабильности, моей формы, подготовки, состояния. Мы все обговорили, взвесили и вместе приняли такое решение. Надеюсь оно было правильным», – сказал Петросян после выступления журналистам. Судя по всему Аделия и ее тренерский штаб приняли вполне обоснованное и грамотное решили – поберечь силы для главного, заключительного выступления на Олимпиаде.

Отметим, что олимпийские соревнования, не место для экспериментов, - это своего рода итог, наработанный за олимпийский четырехлетний цикл. Петросян было необходимо откатать короткую программу чисто, чтобы оказаться в пятерке по итогам первого проката и претендовать на хорошие шансы во второй части соревнований. Самое главное, что Петросян с этой задачей справилась.

Фото: fsrussia.ru

Ученице Тутберидзе пришлось почти что прыгнуть выше головы во время дебюта на ОИ-26

В отношении жеребьевки в женских соревнованиях среди одиночниц мало, что изменилось. Напомним, что в первой группе оценки за компоненты по умолчанию ниже. Судьи склонны занижать оценки, так как первыми выступают, как правило, фигуристы, не имеющие международного рейтинга. Так что дебютные прокаты - не самая выгодная позиция для спортсменов. Российские и белорусские фигуристы не были допущены до международных стартов с 2022 года и в данных соревнованиях выступают в нейтральном статусе.

И если в рамках мужского одиночного катания Петр Гуменник открывал турнир своей короткой программой, то среди женщин-одиночниц дебютанткой на этот раз стала белорусская фигуристка Виктория Сафонова. Последняя, кстати, откатала свою программу достойно, чисто и без падений, но заняла лишь 26-е место (54,57). Ученица Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, вышла под вторым стартовым номером в первой разминке. Совпадение? Однако это не помешало последней уверенно и достойно откатать свою программу.

Перед началом соревнований российские тренеры и эксперты выказывали сомнения относительно предвзятости судейства. Особенно учитывая опыт с Петром Гуменником во время ОИ-26, которому по итогам двух программ судейская бригада оценки откровенно занизила.

«Как нас всегда учили: надо кататься на голову лучше, тогда у судей не останется никаких возможностей», - отметил серебряный призер Олимпийских игр-1994 в танцах на льду Александр Жулин в интервью Sport24. Учитывая, что Петросян выступала в первой разминке в числе одной из дебютанток, ей было необходимо показать высокий уровень и прыгнуть чуть ли не выше головы во имя признания ее возможностей.

Фото: fsrussia.ru

Тутберидзе о травме Петросян: «Врачи говорили, что всё, закончили кататься»

В преддверии Олимпиады-2026, весной прошлого года, Аделия Петросян получила серьезную травму паха и это, безусловно, усложнило ее подготовку к предстоящим соревнованиям. Прогнозы врачи давали самые разные, в том числе не самые утешительные.

«После того, как мы обнаружили, что у нас травма, рекомендации разных врачей были с абсолютно разными исходами событий, - рассказывала Этери Туберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе», - кто-то говорил, что всё, закончили кататься, другие говорили, что надо походить три месяца в гипсе. Но один врач в Мюнхене сказал: «А в чём проблема? Я могу девочку к старту подготовить».

Петросян восстановилась и осенью прошла квалификацию на Олимпийские игры-2026. В ноябре выиграла заключительный четвертый этап Гран-при России. А в декабре стала победительницей чемпионата России-2025 в третий раз. В январе, уже перед Олимпиадой, прежняя травма дала о себе знать, но несмотря на это, Петросян все равно удалось подойти к турниру в хорошей форме.

Фото: fsrussia.ru

Организаторы ОИ-26 разрешили Тутберидзе контактировать с Петросян на этапе подготовки к турниру

Перед короткой программой в Италии Этери Тутберидзе присутствовала на тренировке своей подопечной. К слову, во время квалификационных соревнований ОИ-26 в Китае Тутберидзе была аккредитована как представитель сборной Грузии, и ей было запрещено лично контактировать с Петросян. В документальном сериале Okko «Метод Тутберидзе» Этери рассказала, что следила за разминкой по видео на телефоне и отправляла текстовые сообщения после выхода со льда.

«Я стояла на разминке и всю разминку посмотрела. После этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не переходили друг к другу, потому что за нами реально следили», - рассказала Тутберидзе.

Реальная встреча спортсменки и ее тренера произошла позднее только у гостиницы. «Она ко мне подошла, мы с ней обнялись, я её поздравила. Конечно, поздравила» - вспомнила Тутберидзе. В рамках Олимпийских игр Тутберидзе была заявлена как один из тренеров Петросян. В МОК (Международный олимпийский комитет) данную ситуацию прокомментировали следующим образом...

«Очевидно, что она не главный тренер, и вы можете видеть, что тренеры действительно помогают другим спортсменам. У нас было такое с американским тренером, который помогал российскому спортсмену (речь идет о Рафаэле Арутюняне, помогавшему на тренировках Петру Гуменнику, – прим. ред.), так что на самом деле в этом нет ничего особенного, нет правила, которое бы это запрещало», – цитирует ТАСС директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

Также в состав тренерского штаба вошли Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Последний присутствовал во время проката фигуристки и затем сидел с Аделией в зоне «слез и смеха», как называют фигуристы зону ожидания результатов после выступления. На лице наставника сияла едва сдерживающаяся улыбка, когда на табло засветились заветные цифры.

Так или иначе, поддержка сразу двух специалистов, с которыми Петросян поступательно идет от чемпионства к чемпионству, не могли не сказаться положительно в целом на подготовке и выступлениях самой спортсменки. Еще один важный момент - в некотором роде это отражают положительную динамику и в отношении нейтральных атлетов на этих олимпийских соревнованиях. Заключительная часть турнира Олимпиады-26 в женском одиночном катании пройдет в четверг, 19 февраля.