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На главную ТИ-Спорт 9 ноября 2026 16:15

Ученица Тутберидзе Акатьева выйдет на лед впервые с ноября прошлого года

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Ученица Тутберидзе Акатьева выйдет на лед впервые с ноября прошлого года
Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников этапа Гран-при в Омске, который пройдет 14–15 ноября.

Главной новостью стало возвращение чемпионки России 2023 года Софьи Акатьевой — фигуристка не выходила на соревновательный лед с ноября прошлого года из-за травмы.

Женщины: Софья Акатьева, Мария Ганина, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Мария Елисова, Мария Захарова, Риана Кадырова, Мария Мазур, Софья Муравьёва, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Дарья Садкова.

Мужчины: Арсений Димитриев, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Лев Лазарев, Илья Мавлянов, Александр Мельников, Илья Неретин, Илья Строганов, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов.

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