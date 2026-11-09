Ученица Тутберидзе Акатьева выйдет на лед впервые с ноября прошлого года

Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников этапа Гран-при в Омске, который пройдет 14–15 ноября.

Главной новостью стало возвращение чемпионки России 2023 года Софьи Акатьевой — фигуристка не выходила на соревновательный лед с ноября прошлого года из-за травмы.

Женщины: Софья Акатьева, Мария Ганина, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Мария Елисова, Мария Захарова, Риана Кадырова, Мария Мазур, Софья Муравьёва, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Дарья Садкова.

Мужчины: Арсений Димитриев, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Лев Лазарев, Илья Мавлянов, Александр Мельников, Илья Неретин, Илья Строганов, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов.