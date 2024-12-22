Ученица Славы Зайцева представила в Казани юбилейную выставку кожаной мозаики

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка кожаной мозаики «Светлана Гарбузова. Сплетение судеб».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Автор представленных работ Светлана Гарбузова переняла мастерство рукоделия из кожи у своей матери Софьи Кузьминых — первого в республике художника по коже. Отсюда и название выставки. Накануне вернисажа Кузьминых исполнилось 97 лет, и хотя некоторые выставочные произведения созданы совместно матерью и дочерью, в силу почтенного возраста Софья Кузьминых на открытии не присутствовала.

Экспонаты заняли всего один зал на третьем этаже галереи и представлены в основном панно из кожаной мозаики, главной особенностью которых является казанский шов — знаменитая техника ручного декора кожи, получившая статус нематериального культурного наследия Татарстана. На создание одного такого панно уходит около года, поэтому подобных произведений художницы немного. Большинство из них сразу пополняют фонды Музея ИЗО Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В числе экспонатов выставки также татарские сапоги, тоже декорированные в технике кожаной мозаики казанским швом, сумка, выставочный образец «Голубой шали» из крепдешина к одноименному спектаклю театра Камала — его создали по эскизам Кузьминых и Гарбузовой. Дополняют выставку эскизы татарских орнаментов театрального художника (1919–1964) Петра Сперанского.

Выставка приурочена к 70-летию Светланы Гарбузовой, которое ученица дизайнера Вячеслава Зайцева отметила в октябре.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Необыкновенная выставка перед Новым годом. Как будто мы попали на новогоднюю сцену с замечательными театральными игрушками. Эта выставка — такой подарок на твой юбилей. А главное, хочется подчеркнуть жирной чертой: мама достигла высот, дочь не уронила этот уровень. Ни на одну йоту, ни на один шаг не уронила то, что подняла [из народного промысла в декоративно-прикладное искусство] Софья Даниловна. Вы приумножили творчество Софьи Даниловны — внесли новые краски, новые формы. Вы это продолжили своим мировоззрением со своим утонченным великолепным вкусом», — сказала народный художник Татарстана Фарида Касьянова.

Как Светлана Гарбузова призналась «Татар-информу», вещи из кожи присутствуют и в ее гардеробе. Очень любит художник кожаные куртки с мозаикой из кожаных вставок, раньше носила также и жилеты, и сапоги. Последние, призналась она, изготовить на заказ в наше время оказывается очень непросто, потому что весьма дорого.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Увидеть выставку кожаной мозаики «Светлана Гарбузова. Сплетение судеб» можно до 26 января.