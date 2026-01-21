Ученица Плющенко Рубцова впервые продемонстрировала сальто на официальных соревнованиях

Фото: fsrussia.ru

Любовь Рубцова, ученица Евгения Плющенко, выполнила сальто на соревнованиях по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео с подписью у себя в телеграм-канале выложил сам двукратный олимпийский чемпион.

«Наша Люба Рубцова - первая в истории России исполнила сальто на официальных соревнованиях! Гордимся!» – написал Плющенко.

Фигуристка исполнила опасный элемент впервые в истории российского женского одиночного катания, после того как он был выведен из списка запрещенных.

В короткой программе Рубцова сделала сальто назад на всероссийских соревнованиях Мемориала П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге и заработала 64,44 балла. Впервые данный элемент Рубцова продемонстрировала еще в декабре на первенстве Мособласти.

В 2024 году Любовь Рубцова пополнила академию «Ангелы Плющенко». Известно, что ранее она также тренировалась в группе Этери Тутберидзе.