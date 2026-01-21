news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 января 2026 15:45

Ученица Плющенко Рубцова впервые продемонстрировала сальто на официальных соревнованиях

Читайте нас в
Телеграм
Ученица Плющенко Рубцова впервые продемонстрировала сальто на официальных соревнованиях
Фото: fsrussia.ru

Любовь Рубцова, ученица Евгения Плющенко, выполнила сальто на соревнованиях по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео с подписью у себя в телеграм-канале выложил сам двукратный олимпийский чемпион.

«Наша Люба Рубцова - первая в истории России исполнила сальто на официальных соревнованиях! Гордимся!» – написал Плющенко.

Фигуристка исполнила опасный элемент впервые в истории российского женского одиночного катания, после того как он был выведен из списка запрещенных.

В короткой программе Рубцова сделала сальто назад на всероссийских соревнованиях Мемориала П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге и заработала 64,44 балла. Впервые данный элемент Рубцова продемонстрировала еще в декабре на первенстве Мособласти.

В 2024 году Любовь Рубцова пополнила академию «Ангелы Плющенко». Известно, что ранее она также тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

#евгений плющенко #фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

21 января 2026