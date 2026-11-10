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Общество 10 ноября 2026 12:26

Ученая из Казани возглавила Межрегиональную ассоциацию японоведов

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Ученая из Казани возглавила Межрегиональную ассоциацию японоведов
Фото предоставлено Ларисой Усмановой

Председателем Межрегиональной ассоциации японоведов впервые избрана ученая из Татарстана Лариса Усманова. Решение приняли на конференции организации.

Усманова окончила факультет журналистики Казанского государственного университета. После работы в казанских газетах она переехала в Японию, где получила степень доктора философии. Ее научные исследования посвящены истории тюрко-мусульманской эмиграции на Дальнем Востоке.

Лариса Усманова также является одним из учредителей Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура». Сейчас она работает доцентом Института евразийских и восточных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

Межрегиональная ассоциация японоведов создана в 1994 году. Организация объединяет специалистов, занимающихся изучением истории, культуры и экономики Японии, участвует в подготовке научных кадров и развитии российско-японских отношений.

Ассоциация издает три научных журнала: «Ежегодник Япония», «Японские исследования» и «Russian Japanology Review».

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