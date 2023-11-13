Учебный профиль «Сферум» запускает Библиотеку практик с полезными идеями для уроков

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Учебный профиль «Сферум» в рамках Года педагога и наставника запускает бесплатную электронную Библиотеку практик. Она поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов. В настоящий момент в библиотеке доступно более 20 рекомендаций о том, как эффективно использовать «Сферум» в VK Мессенджере для решения образовательных задач. В перспективе библиотека будет пополняться новыми идеями, которые ожидают от педагогов со всей России.

Разработчики отмечают, что полезные идеи в библиотеке могут найти учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Библиотека располагает полезными механиками для проведения интерактивных квестов, здесь представлен пример домашнего задания для школьников «Отгадай литературное произведение», онлайн-мероприятие «Своя игра» и другие идеи.

Авторами Библиотеки практик выступили победители и участники олимпиады «Лица “Сферума”»‎ — более 20 учителей из разных регионов страны. В их числе — преподаватель общеобразовательных дисциплин Лениногорского нефтяного техникума, амбассадор всероссийского Форума классных руководителей Татьяна Мадиева. Ее практика «Чат-диспут в Сферуме» позволяет всем сторонам педагогического процесса участвовать в обсуждении той или иной темы.

«На мой взгляд, это поможет выработать у классного руководителя умение анализировать факты и явления со всех сторон, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт всех задействованных сторон», – говорит педагог.

Сервис приглашает педагогов присоединиться к наполнению библиотеки, для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

Учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис. Его предназначение – образовательные цели и общение учителей, школьников и родителей, которые будут проходить в едином и защищенном пространстве. «Сферум» – это дополнительный цифровой инструмент. С его помощью традиционное образование в классе может стать более эффективным и современным. При этом сервис не заменяет традиционное образование. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, проводить опросы и обмениваться учебными материалами – файлами, фото и видео размером до 4 ГБ.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Открывая Год педагога и наставка, глава государства отметил, что задача, смысл проведения Года педагога и наставника состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему. «Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны», – подчеркнул Президент РФ.