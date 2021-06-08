Одна из школ Бугульмы вошла в топ-200 учебных заведений по подготовке абитуриентов

Бугульминская школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов заняла 163-е место среди двухсот школ России, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в самом учреждении.

Учебное заведение было открыто в 1952 году. Здесь учатся 1184 ученика и преподают 78 педагогов. Школа №6 имеет статус регионального центра физико-математического образования. Она также является участником проекта «Цифровая образовательная среда» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Образование» и муниципальной площадкой по развитию иностранных языков.

«В 5–9-х классах ученики углубленно изучают математику, физику, английский язык. В 10–11-х классах организовано профильное обучение в классах технологического и гуманитарного профилей», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В школе работают три научных общества учащихся, 45 творческих кружков и студий, 12 спортивных секций. Результатом является массовое вовлечение детей в интеллектуально-творческие конкурсы и олимпиадное движение. Ежегодно школа готовит призеров олимпиад регионального и всероссийского уровней по разным учебным предметам.

«В 2020 году образовательная организация вошла в топ-300 школ РФ рейтингового агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, в список 20 лучших школ Татарстана», — отметили в районной администрации.

В самой образовательной организации подчеркнули, что положительный результат достигается за счет вовлечения ученых и преподавателей вузов в работу с детьми и педагогами. Также большое внимание уделяется активному взаимодействию с родителями и общественностью, профессионализму учителей.

В топ-200 учебных заведений России также вошли имеющий физико-математический профиль лицей №131 Казани, который занял 17-ю позицию в топ-листе, ставший 33-м лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ, оказавшийся на 47-й позиции IT-лицей КФУ. Лицей-интернат №7 Казани разместился на 102-й строке, Казанский лицей №145 занял 169-ю строку. Гимназия №26 Набережных Челнов оказалась на 120-м месте в рейтинге.

На первом месте рейтинга — Бауманская инженерная школа №1580 Москвы. Учебное заведение тесно связано с МГТУ имени Баумана. В пятерку лучших также вошли специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) при МГУ и Новосибирском госуниверситете, Предуниверситарий МИФИ и Санкт-Петербургский президентский физико-математический лицей №239.