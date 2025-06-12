ГК «Просвещение» обозначило итоги форума «Формируя будущее» в Казани

Один из важнейших итогов III Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани заключается в укреплении доверия между представителями разных стран. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Уверен, что будут новые контакты, новые формы взаимодействия. Мы договорились с коллегами из кубинской делегации и из Кыргызстана о продолжении совместной деятельности. С Кыргызстаном мы делаем учебники по русскому языку для учащихся русских и школ с кыргызским языком обучения. С кубинскими коллегами планируем делать аудиоучебники и книги на испанском языке для распространения в Латинской Америке», – рассказал он.

Кожевников добавил, что форум стал «площадкой доверия».

«Люди высказывают свои мнения и позиции по поводу образования, намечают общие задачи и цели. Доверие ложится в основу любой дальнейшей кооперации, формирования совместных проектов и программ, обмена делегациями. Этот обмен происходит, и наша задача – его расширять, вовлекая все большее количество стран, обогащая друг друга разными культурами, историями и возможностями», – подчеркнул он.

III Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит 11 и 12 июня в Казани. Его организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Гостями форума стали представители примерно 30 дружественных стран, включая министров образования ОАЭ, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Мьянмы, Лаоса, ЦАР, Камеруна, Буркина-Фасо, Зимбабве и ряда других государств.