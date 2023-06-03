Учебники будущего и мультибуки представят на форуме «Формируя будущее» в Казани

Учебные и методические пособия, а также оборудование для образовательного процесса, в том числе новейшие информационные технологии представят на выставке, которая пройдет рамках Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Качественная современная инфраструктура, методическая и учебная база – одна из ключевых составляющих образовательного процесса. Мы создаем условия для того, чтобы у учителя были все необходимые инструменты для ведения уроков и внеурочной деятельности, и, что немаловажно, для организации воспитательной работы. В российских школах внедряются федеральные основные образовательные программы, совершенствуются методики подготовки учителей. Во время обучения у ребят формируется не только широкий кругозор, но и традиционные духовно-нравственные ценности. Все это позволяет укреплять нашу систему образования, обеспечить ее суверенность. И мы, безусловно, готовы делиться своим опытом и образовательными технологии с нашими зарубежными коллегами», – прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Группа компаний «Просвещение» представит на выставке оборудование для предметных кабинетов, лабораторий и предпрофессиональных классов. А также покажет новые учебно-методические комплекты и мультибуки – учебные пособия с цифровым дополнением. На стенде Академии Минпросвещения России расскажут о новых программах повышения квалификации педагогов. Здесь же будут представлены новые образовательные фильмы. На стенде Международного детского центра «Артек» посетители смогут узнать, как получить путевку во всемирно известный оздоровительный лагерь.

Свои стенды на выставке также откроют Центр международного сотрудничества Минпросвещения России, Рособрнадзор, Институт развития профессионального образования, Московский государственный психолого-педагогический университет, Всероссийский детский центр «Орленок» и многие другие образовательные организации.

Международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет 7 – 9 июня 2023 года в Казани. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева». Организатором форума выступают Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан.