Учебник по экологии и экскурсии на предприятия: как развивается юннатское движение в РТ

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в республике разработаны учебники по экологии. Также для юных натуралистов по инициативе общественников будут организованы экскурсии на предприятия. Об этом «Татар-информу» сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Во всех экоклассах в 103 школах разработаны экологические учебники для 1–5-х классов. Книги напечатаны и часть из них роздана. Это проводится в рамках внеклассной работы. Наши ученые и педагоги разработали методику преподавания экологии», — сказал он.

Спикер отметил, что возродить юннатское движение в России поручил Президент РФ Владимир Путин, и республика это поручение выполняет.

«Если мы хотим вкладываться в вечность, то надо вкладываться в людей, а самые лучшие инвестиции — инвестиции в наших детей. Нам поручил Владимир Путин заниматься молодежным движением, движением юннатов. Ещё в 2018 году наше министерство взяло юннатов под своё крыло, с тех пор мы начали с ними активно работать. Ребята очень активные, приходят на субботники не только сами, но и приводят с собой родителей», — сказал Шадриков.

Экскурсии школьников на предприятия помогут им в дальнейшем определиться с профессией, добавил министр.

Стоит отметить, что сегодня в казанском посёлке Юдино на озере Изумрудное прошёл субботник в формате квест-игры «Чистые игры». Таким образом республика присоединялась к Всероссийской акции «Зеленая Россия». В мероприятиях по расчистке прибрежной территории от мусора активное участие принимали юные активисты.