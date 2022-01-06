«Татарский будет обязательным в учебном плане»: что ждет образование РТ в 2022 году

Новые федеральные стандарты образования начнут действовать в России в 2022 году. Как они будут внедряться в Татарстане и как будет меняться система образования в наступившем году, рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По новой федеральной программе капитального ремонта школ в этом году будут обновлены 66 образовательных организаций Татарстана

Фото: ИА «Татар-информ»

Более 60 школ Татарстана отремонтируют за счет бюджета РФ

По новой федеральной программе капитального ремонта школ в этом году будут обновлены 66 образовательных организаций Татарстана. «Более 2,2 млрд рублей предусмотрено на эту программу из федерального бюджета. Мы ждем долю софинансирования от республики. Кстати, на каждую школу предусмотрено оснащение более чем на 6 млн рублей. Надеемся на улучшение материально-технической базы школ нашей республики и через эту программу», – сообщил Ильсур Хадиуллин.

Кроме того, в этом году в Татарстане по республиканской программе планируется провести ремонт пищеблоков в 236 школах. Новая республиканская программа по ремонту школьных пищеблоков была принята в прошлом году. На ее реализацию выделили 1 млрд рублей. На эти средства в 198 школах был проведен капремонт пищеблоков, закуплено современное оборудование.

По национальному проекту «Образование» планируется обновить оборудование для кабинетов физики, химии, биологии в 117 школах сельской местности и малых городов. Новое компьютерное оборудование появится в 52 образовательных организациях – в 46 школах и шести организациях среднего профессионального образования. По нацпроекту также запланированы ремонт двух спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов и начало строительства школы на сто мест в селе Шильнебаш Тукаевского района.

В лицее № 2 Бугульминского района будет создан детский технопарк «Кванториум», а на территории особой экономической зоны «Алабуга» – Центр цифрового образования детей «IT-куб».

По национальному проекту «Образование» планируется обновить оборудование для кабинетов физики, химии, биологии в 117 школах сельской местности и малых городов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в этом году планируется открыть 12 мастерских в шести организациях среднего профессионального образования по направлениям «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии» и «Социальная сфера».

По национальному проекту «Демография» в детсадах создаются дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2022–2023 годах эта работа будет продолжена. Так, за два года будет создано 440 мест путем строительства двух детских садов и перепрофилирования групп в существующих дошкольных организациях.

Свыше 2 тыс. школ возьмут под охрану сотрудники ЧОПов

В Татарстане в этом году охрану 2067 школ первой, второй и третьей категорий опасности будут обеспечивать сотрудники частных охранных предприятий. На эти цели из бюджета республики направят около 1,2 млрд рублей.

«Вопрос решен на уровне республики. У нас 280 школ первой и второй категорий опасности. Школы первой категории имеют два поста охраны, остальные — по одному», — сказал Ильсур Хадиуллин.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Министр образования и науки подчеркнул, что во всех школах республики всегда была охрана, но сейчас она будет обеспечена сотрудниками частных охранных предприятий. «Есть ночная и дневная охрана. Ночная работает с семи вечера до семи утра. Школой выделяется ставка на охранника, вахтеры в каждой школе всегда были. Сейчас ночная охрана остается в том же объеме, а дневная усилена сотрудниками частных охранных предприятий. Они будут работать из расчета 130–150 рублей в час», — уточнил он.

Работа по обеспечению охраны в школах сотрудниками ЧОП началась в конце прошлого года. Тогда из 2067 образовательных организаций для 280 школ первой и второй категорий опасности было выделено финансирование на частные охранные предприятия в размере более 113 млн рублей.

Более того, по словам главы Минобрнауки, решается вопрос с финансированием для организации охраны школ четвертой категории опасности. «Они тоже без охраны не останутся. Источник финансирования сейчас определяется», — заметил он.

Во всех школах республики всегда была охрана, но сейчас она будет обеспечена сотрудниками частных охранных предприятий Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Прием детей в первый класс начнется с 1 апреля

Приемная кампания по зачислению детей в первый класс теперь уже по новым правилам начнется 1 апреля и продлится до 30 июня для тех, кто проживает на территории, закрепленной за определенной школой, а также для детей, обладающих преимущественным правом зачисления. Раньше учебные заведения начинали принимать документы с 1 февраля.

Заявления от родителей, которые по каким-то причинам хотят отдать своего ребенка в школу, расположенную в другом районе, а не по прописке, будут приниматься с 6 июля. «Зачисление детей не из микрорайона, к которому прикреплена школа, продлится до 5 сентября. Здесь важно наличие свободных мест в выбранной школе», – отметил Ильсур Хадиуллин.

Раньше зачисление в первый класс происходило в течение одной недели с того дня, когда было подано заявление. Сейчас руководство школы сначала принимает все документы, перепроверяет и только потом в течение трех рабочих дней издает приказ о зачислении ребенка в первый класс – в период с 1 по 5 июля. Это касается семей, которые выбирают школу по прописке, и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Преимущественное право при зачислении в первый класс сохраняют дети, проживающие в одной семье, имеющие братьев и сестер, которые уже учатся в выбранной школе.

Приемная кампания по зачислению детей в первый класс теперь уже по новым правилам начнется 1 апреля и продлится до 30 июня Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Если заявление и полный пакет документов поданы после 6 июля, то приказ о зачислении школа должна издать в течение пяти рабочих дней после приема документов.

Перечень учебных заведений и закрепленных за ними жилых домов формируется администрацией района или города и прописывается в местном акте, который размещается на официальных сайтах школ.

В Минобрнауки РТ пояснили, что если родителям отказывают в приеме по фактическому адресу проживания из-за отсутствия мест в школе, то необходимо обратиться в районный отдел образования, который обязан определить ближайшую образовательную организацию, где есть свободные места.

В новых ФГОС появился предмет

«Государственный язык республик РФ»

В прошлом году Министерство просвещения России утвердило новые федеральные государственные образовательные стандарты для начальных и средних классов. В школах они начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Теперь уже на основе этих стандартов будут разрабатываться программы и учебные планы, составляться учебники и задания ЕГЭ.

Предмет «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» будет включен в обязательную часть учебного плана по заявлению родителей Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По ФГОС третьего поколения содержание программ должно быть вариативным. Это значит, что школы должны больше ориентироваться на потребности учеников и предлагать им различные варианты программ, в том числе с учетом способностей и интересов обучающихся.

«Рабочая программа по воспитанию вошла в новые ФГОС. Она еще больше полномочий дает учителю. Но нельзя осуждать педагога за то, что он сегодня не занимается воспитанием. Я знаю многих учителей, которые переживают за каждого ребенка. В этом плане школа всегда выполняла свою миссию», – заявил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Новые ФГОС определяют четкие требования к результатам по каждой учебной дисциплине. В 5–9-х классах установили требования к предметным результатам при углубленном изучении таких предметов, как «Математика», включая алгебру и геометрию, «Вероятность и статистика», «Информатика», «Физика», «Химия» и «Биология».

Изучение второго иностранного языка может осуществляться по заявлению учащихся и их родителей. При этом у пятиклассников изучение второго иностранного языка станет необязательным.

Как рассказал министр образования и науки, в новых ФГОС определено понятие учебного предмета «Государственный язык республик Российской Федерации». Он уточнил, что предмет «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» будет включен в обязательную часть учебного плана по заявлению родителей. То есть родители выбирают для изучения либо предмет «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык», либо «Родной язык».

Примерные образовательные программы по предмету «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» уже разработаны и включены в федеральный реестр. Кроме того, разработаны учебно-методические комплексы по этому предмету для 1–9-х классов. А учебно-методические комплексы для 1–4-х классов направлены в Минпросвещения РФ для включения в федеральный перечень.

«Выбор языка – за родителями, а предмет в учебном плане есть» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Каждый гражданин имеет право на изучение своего родного языка, а мы создаем условия. Выбор языка – за родителями, а предмет в учебном плане есть. Дети, которые не владеют татарским языком, могут изучать этот язык как государственный, это разрешается», – подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Уже в прошлом году 50 школ Татарстана в режиме апробации начали реализацию рабочих программ по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Проведение ЕГЭ и ОГЭ вновь разделено на три этапа

ЕГЭ и ОГЭ в следующем году планируется провести в прежнем, как до пандемии Covid-19, формате. Расписание единого государственного экзамена и основного государственного экзамена уже утверждено Министерством просвещения России и Рособрнадзором.

Досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов в прошлом году был отменен в связи с пандемией коронавируса. В этом году проведение ЕГЭ и ОГЭ вновь разделено на три этапа, включая досрочный.

ЕГЭ и ОГЭ в следующем году планируется провести в прежнем, как до пандемии Covid-19, формате Фото: ИА «Татар-информ»

Так, досрочный ЕГЭ планируется провести с 21 марта по 15 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября. ОГЭ в досрочный период можно будет сдать с 21 апреля по 17 мая, в основной – с 20 мая по 2 июля и в дополнительный – с 5 по 15 сентября.

«Ожидается проведение государственной итоговой аттестации в той форме, в которой она проходила в доковидный период. Это значит, что русский язык и математика – обязательные предметы. И возвращается базовая математика, два предмета по выбору для поступления в вузы. В девятых классах – русский язык и математика. Возможно, два предмета по выбору. Время еще есть», – сказал министр образования и науки Татарстана.

По словам Ильсура Хадиуллина, выпускники 2022 года будут сдавать ЕГЭ на основе обновленных ранее федеральных стандартов. «Это не те ФГОСы, которые вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Речь идет о втором поколении стандартов. Там задания будут связаны с функциональной грамотностью, применением полученных знаний на практике», – уточнил он.

В то же время руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в будущем может остаться формой государственной итоговой аттестации только для тех выпускников, которые планируют поступать в вузы, если «такую идею поддержит общественность и Правительство».