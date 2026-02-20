Участвовал в собраниях ячейки ИГИЛ*: казанца судят за несообщение о преступлении

В Вахитовском суде Казани 60-летнего пенсионера судят за то, что он, зная о работе ячейки ИГИЛ* в Татарстане, не сообщил о ней в правоохранительные органы. Он молчал, когда обсуждалась «борьба с неверными», одобрялись теракты по всему миру. Сам мужчина уверяет, что всего лишь встречался с друзьями. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Рустам Ашрапов, зная о работе ячейки ИГИЛ* в Татарстане, не сообщил о ней в правоохранительные органы

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Его вербовали в террористы и приглашали на собрания»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу 60-летнего Рустама Ашрапова. Его обвиняют в том, что он не сообщил о преступлении.

Рустам Ашрапов – гражданин России, детей и семьи нет. Сейчас живет на пенсию по инвалидности из-за болезни. Ранее Рустам Ашрапов уже был несколько раз осужден, в 2001 году его признали виновным в убийстве, в 2010 году он освободился. До этого он успел отбыть наказание в Казахстане, за что конкретно – неизвестно.

По версии следствия, Рустам Ашрапов не сообщил в органы власти о лицах, которые совершают или совершили преступления по статьям о содействии террористической деятельности, публичным призывам к террористической деятельности, организации террористического сообщества и его деятельности.

Исходя из материалов дела, Рустам Ашрапов познакомился с членами татарстанской ячейки ИГИЛ*. При каких обстоятельствах, не уточняется. Известно, что Ашрапов был близок к лидерам ячейки, вращался в этой среде он с апреля 2017 года по июнь 2023-го. Организатором ячейки был Азат Галеев – именно он вербовал новых участников.

«29 декабря 2014 года решением Верховного Суда Российской Федерации международная организация "Исламское государство"* признана террористической. Ее деятельность запрещена на территории России. С января 2014 года до апреля 2023 года Азат Галеев в Казани и Кировской области был приверженцем радикального течения ислама и, разделяя идеологию Исламского государства*, призывал к ведению вооруженной борьбы с представителями других конфессий и религий. Среди тех, кто отбывал с ним наказание в колонии в Татарстане, он нашел единомышленников: Фаргата Сафиуллина, Талгата Шайхутдинова и Радика Гильмиярова – и объединил их в террористическое сообщество», – рассказал государственный обвинитель Михаил Житлов.

«Знал о работе ячейки ИГИЛ*, но никому не сказал»

Террористическая ячейка, которая действовала на территории Татарстана и Кировской области, активно набирала в свои ряды единомышленников.

«Собрания участников террористического сообщества для планирования преступлений, обсуждения их результатов проводились по двум адресам: в Вятских Полянах Кировской области и в Высокогорском районе Татарстана. С 1 апреля 2021 года Рустам Ашрапов присутствовал на данных собраниях террористического сообщества в качестве нового привлекаемого лица», – добавил гособвинитель.

Рустам Ашрапов на этих собраниях узнал о неких Мушарапове и Гафарове, которые по зову террористической идеологии выехали на территорию Сирии для борьбы с правительством на стороне ИГИЛ*. На собраниях ячейки обсуждались террористические акты по всему миру и «борьба с неверными» – приверженцами других религий и конфессий.

«Там же обсуждались приготовления к участию в террористической организации, подготовка к выезду на территорию Сирии для ведения боевых действий в составе ИГИЛ* против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Целью сообщества было ведение священной войны с неверными во всем мире, которое подразумевало их физическое устранение. Таким образом, Ашрапов, зная о террористической организации, не сообщил о ее деятельности», – добавил гособвинитель.

Стоит отметить, что 6 сентября 2024 года Фаргату Сафиуллину было предъявлено обвинение в организации террористического сообщества. 9 сентября того же года обвинение предъявили Талгату Шайхутдинову по аналогичным статьям.

«В конце января прошлого года приговором Центрального окружного военного суда Радик Гильмияров признан виновным по нескольким террористическим статьям, а в феврале 2025 года виновным по тем же статьям признали Азата Галеева», – добавил государственный обвинитель.

Рустам Ашрапов полностью отрицает свою вину. Он заявил, что всего лишь встречался с друзьями и о террористической деятельности ничего не знал. К слову, как сообщил «Татар-информу» собственный источник, сроки давности по его обвинению уже вышли.

* Движение признано террористическим на территории Российской Федерации