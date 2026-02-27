Участвовал в сборке самолета «ИЛ»: труженику тыла Степану Салмину 95 лет

Фото из личного архива

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла из Казани Степан Салмин отмечает 95-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Салмин Степан Васильевич родился 27 февраля 1931 года в Казани. В 1941 году окончил начальную школу. Во время Великой Отечественной войны работал в артели, где шили сапоги. В 1949 году окончил ремесленное училище, а после его направили на авиационный завод работать слесарем. В 1952 году Салмин был призван в армию. По возвращении из вооруженных сил снова пошел работать на завод, окончил школу рабочей молодежи и заводской техникум», – рассказали в пресс-службе.

Длительное время работал слесарем, участвовал в сборке самолета «ИЛ 62.М», затем Степана Васильевича назначили мастером. В 1980 году он получил орден трудовой славы. В 1991 году вышел на пенсию, общий стаж работы составляет 40 лет. Ветеран награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.». В настоящее время проживает один, его ежедневно навещает сын.