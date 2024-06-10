Участок возле Малого Голубого озера расчистили от борщевика Сосновского

Первый субботник по борьбе с борщевиком Сосновского прошел на Малом Голубом озере под Казанью. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня организатор мероприятия — член Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«При борьбе с вредоносным сорняком в первую очередь необходимо ограничить его ареал. Мы освободили от борщевика достаточно большой участок площадью 130 на 14 метров, который прилегает к мосту. Мы не просто срезали зонты, а выкапывали сорняк с корнем», — рассказал он.

Экоактивист пояснил, что борьба с борщевиком Сосновского — процесс трудоемкий. Корень растения сидит глубоко в земле, а сок при попадании на кожу под воздействием солнечных лучей вызывает сильные ожоги. Борщевик вырастает до высоты четырех метров, его семечки разносит ветром по всей округе.

«Борщевик Сосновского вытесняет другие растения, а еще он опасен для горожан. В излюбленных местах отдыха такое растение произрастать не должно. На Голубые озера приезжает много людей с детьми, которые могут и не знать о серьезных последствиях контакта с сорняком», — добавил Ескараев.

Участниками субботника стали неравнодушные к вопросам экологии горожане. Акция прошла при содействии Дирекции парков и скверов Казани, которая помогла с организацией автобуса. На особо охраняемой территории регионального значения «Голубые озера» подобное мероприятие прошло впервые. Однако аналогичные акции на территории Русско-Немецкой Швейцарии проводятся ежегодно. Первое такое мероприятие в этом году состоялось 28 апреля. По словам Тимура Ескараева, похожие субботники на ООПТ будут организованы в этом году неоднократно.