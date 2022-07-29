Участок улицы Московская в Казани на два месяца закроют для движения транспорта

В Казани на два месяца ограничат движение транспорта по ул.Московская, следует из распоряжения, опубликованного в сборнике документов и правовых актов города.

С 1 августа до 30 сентября движение будет ограничено в районе здания №37 по ул.Московская.

Это связано с реставрацией объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения «Дом, где был создан Мусульманский социалистический комитет и работал Мулланур Вахитов».