Участок трассы М7 в Высокогорском районе РТ будет закрыт 3 и 4 марта

На трассе М7 «Волга», на участке 822-го километра, ограничат движение транспорта в ночь с 3 на 4 марта 2025 года. Это связано с проведением работ по замене балок пролетного строения путепровода. Временное ограничение коснется направления в сторону Уфы. Об этом сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

«3 и 4 марта 2025 года с 00 ч. 00 мин. до 01 ч. 00 мин на 822-м км автомобильной дороги М7 „Волга” будет временно ограничено движение для всех транспортных средств в связи с заменой балок пролетного строения путепровода», – говорится в сообщении.

Указанные меры необходимы для обеспечения безопасности водителей и пешеходов при проведении строительных работ. Однако стоит учитывать, что сроки завершения ограничений могут быть скорректированы в зависимости от хода монтажных работ и погодных условий.