Участок трассы М7 в Мензелинском районе реконструируют за 16 млрд рублей

На реконструкцию автомобильной дороги М7 «Волга» Москва — Казань — Уфа на участке с 1102-го по 1120-й км в Татарстане из федерального бюджета направят свыше 16,2 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы планируется вести в несколько этапов, а продлятся они до 2026 года. Финансирование будет поэтапным: в этом году поступит около 94 млн рублей, в 2023 и 2024 годах — 188 млн и 737 млн рублей соответственно, а в оставшиеся годы — 15,2 млрд рублей.

Первый и второй этапы работ будут включать подготовку территории для ремонта дороги, на них выделено 840 млн рублей. На третий этап выделят оставшуюся сумму в 15,4 млрд рублей, она пойдет непосредственно на реконструкцию трассы.

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое определит подрядчиков 26 сентября этого года.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании штаба по строительству трассы М12 в Татарстане в августе сообщал, что Правительство РФ выделило 260 млрд рублей на строительство трассы Казань — Екатеринбург, в состав которой частично войдет М7.

Сейчас на территории будущей автодороги ведутся подготовительные работы, организован вынос сетей и строительство временных дорог. Полноценные работы предполагается начать уже в этом году.