Движение по участку трассы М12 от Казани до Екатеринбурга запустят в 2025 году

Строительство участка трассы М12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга завершат в установленные контрактом сроки, движение по нему запустят в следующем году. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью «Известиям».

«Мы приучили всех сдавать объекты досрочно. Например, в нынешнем виде М12 была сдана на полгода раньше. А обход Твери по М11 был завершен на год раньше. С участком до Екатеринбурга ситуация немного другая. В любом объекте есть три основные части: срок, цена и качество — все это нужно увязать в один мощный управленческий узел», – рассказал глава госкомпании.

По его словам, на М12 применили технологии, которые в том числе позволили сократить расходы на строительство. Так, например, дорожники использовали местные грунты для возведения насыпи, что снизило цену на 20%.

«Однако в этих регионах в отличие, например, от юга нашей страны в целом строительный сезон не такой продолжительный. А в этом году, ко всему прочему, выдалось аномально дождливое лето. Нам важно строить не только быстро, нам важно строить качественно — целый ряд технологических процессов в таких погодных условиях проводить было нельзя», – отметил Петушенко.

Он уточнил, что степень готовности участков на М12 разная. Так, в Свердловской области трасса почти готова, а в Башкортостане завершается строительство моста через реку Белую.

Скоростная трасса М12 «Восток» сейчас проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. В декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года.

Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».