Участок трассы Казань – Оренбург в Татарстане расширили до шести полос движения

На южном въезде в столицу Татарстана расширили до шести полос движения участок автодороги Р239 Казань – Оренбург. Работы проведены на отрезке от 10+910 по 13+700, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Ежедневно по этому участку проезжает 56 тыс. автомобилей. Для его соответствия существующей интенсивности в рамках капремонта дорожники увеличили количество полос движения с четырех до шести, расширив проезжую часть», – отметили в ведомстве.

Рабочие усилили существующую дорожную одежду, а новую уложили в границах полосы отвода. На участке установили барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, установили дополнительные линии освещения и нанесли разметку термопластиком. Для водоотвода удлинили водопропускные трубы.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, для удобства жителей близлежащих поселков Корнер, Гарден и СНТ «Ромашка» установили две новые автобусные остановки с автопавильонами и переходно-скоростными полосами. К ним обустроили пешеходные тротуары с тактильными плитами для слабовидящих граждан.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Протяженность автодороги Р239 Казань – Оренбург в Татарстане составляет 388,5 км. Работы по увеличению числа полос движения здесь продолжаются. Так, на 30% капитально отремонтированы участки 43+500 – 53+000 км и 340+000 – 346+900 км с расширением полос движения до четырех. Планируется также приступить к реконструкции участка 20 – 43 км со строительством обхода поселка Сокуры.