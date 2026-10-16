Участок трассы Казань – Буинск – Ульяновск в РТ хотят расширить до четырех полос

«Волго-Вятскуправтодор» в следующем году планирует начать проектирование капитального ремонта автодороги Казань – Буинск – Ульяновск на участке от М-7 до М-12 в Татарстане. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил начальник управления Ильнур Нурмухаметов.

«По проекту предусмотрено расширение дороги до четырех полос. Это стратегически важный объект, который позволит обеспечить более комфортные условия и оптимизировать транспортные потоки, въезжающие в Казань с М-12», – сказал он.

Нурмухаметов добавил, что сейчас управление делает упор на то, чтобы привести в нормативное состояние и расширить существующие трассы. «Самые загруженные направления – это выезды из Казани. В часы пик на выезде из Казани фиксируется более 70 тыс. автомобилей в сутки», – подчеркнул он.

По его словам, после завершения работ в этом году трасса Казань – Оренбург будет четырехполосной от Казани до Смолдеярово в Лаишевском районе. «Но требуется расширение на участке от примыкания платной дороги Алексеевское – Альметьевск до Альметьевска и от Альметьевска до Бугульмы», – отметил начальник «Волго-Вятскуправтодора».

Он заметил, что необходимо также довести до четырех полос четырехкилометровый участок на подъезде к Ижевску. «В 2021 году мы расширили до четырех полос участок с 411 по 422 км, в этом году завершаем работы на отрезке с 397 по 411 км. Чтобы полностью сделать трассу четырехполосной, осталось отремонтировать финальный участок – с 422 по 426 км», – уточнил Нурмухаметов.

Кроме того, по его словам, на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск требуется модернизация участка в районе обхода Зеленодольска – с 95 по 113 км.

Подробнее о том, какие работы планируется провести на федеральных автодорогах в Татарстане, читайте в интервью: «Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс».