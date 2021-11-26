Участок по выборам в парламент Киргизии откроют в Доме дружбы народов Татарстана

Избирательный участок по выборам депутатов Жогорку Кенеша (Верховный Совет) Кыргызской Республики откроется 28 ноября в Казани на улице Павлюхина, дом 57, где расположен Дом дружбы народов Татарстана. Об этом сообщает Посольство Кыргызской Республики в России.

«Для голосования гражданину необходимо уточнить себя в списке избирателей на сайте ЦИК КР и прийти на указанный избирательный участок», - сообщили в посольстве.

Жогорку Кенеш состоит состоит 90 депутатов. Из них 36 избираются по одномандатным округам и 54 по партийным спискам.