news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 апреля 2026 17:12

Участок объездной дороги Азнакаево закроют до сентября для движения транспорта

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане на четыре месяца закроются для движения транспорта участок региональной автодороги Объездная города Азнакаево. Это ограничение будет действовать с 1 мая по 31 августа, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Закрытие движения связано с проведением капитального ремонта автомобильной дороги на участке с 1 по 3,6 км в Азнакаевском районе. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», – отметили в министерстве.

Автомобилисты смогут совершить объезд по региональным автодорогам Азнакаево – Тумутук – Кук-Тяка, Азнакаево – Дусюмово и через город Азнакаево.

#закрытие дороги #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
