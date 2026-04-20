Участок объездной дороги Азнакаево закроют до сентября для движения транспорта

В Татарстане на четыре месяца закроются для движения транспорта участок региональной автодороги Объездная города Азнакаево. Это ограничение будет действовать с 1 мая по 31 августа, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Закрытие движения связано с проведением капитального ремонта автомобильной дороги на участке с 1 по 3,6 км в Азнакаевском районе. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», – отметили в министерстве.

Автомобилисты смогут совершить объезд по региональным автодорогам Азнакаево – Тумутук – Кук-Тяка, Азнакаево – Дусюмово и через город Азнакаево.