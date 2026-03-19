Общество 19 марта 2026 09:21

Участок дороги в Тюлячинском районе отремонтируют за 614 млн рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тендер на капитальный ремонт участка региональной дороги, ведущей к федеральной трассе М7 «Волга», объявили в Татарстане. Информацию о конкурсе разместил «Главтатдортранс» на портале госзакупок.

Речь идет об участке автомобильной дороги «М7 «Волга» – Шадки – Сауш – Шармаши» в Тюлячинском районе. Подрядчику предстоит отремонтировать отрезок протяженностью шесть километров – с 12-го по 18-й километр трассы. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до середины октября 2028 года.

Начальная стоимость контракта превышает 614 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Для обновленного участка установлены гарантийные обязательства: шесть лет – на земляное полотно и основание дорожной одежды, пять лет – на нижний слой асфальтобетона и восемь лет – на верхний слой покрытия.

Капитальный ремонт дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В топе
В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

18 марта 2026
Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

18 марта 2026
Новости партнеров