Участок дороги в Тюлячинском районе отремонтируют за 614 млн рублей

Тендер на капитальный ремонт участка региональной дороги, ведущей к федеральной трассе М7 «Волга», объявили в Татарстане. Информацию о конкурсе разместил «Главтатдортранс» на портале госзакупок.

Речь идет об участке автомобильной дороги «М7 «Волга» – Шадки – Сауш – Шармаши» в Тюлячинском районе. Подрядчику предстоит отремонтировать отрезок протяженностью шесть километров – с 12-го по 18-й километр трассы. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до середины октября 2028 года.

Начальная стоимость контракта превышает 614 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Для обновленного участка установлены гарантийные обязательства: шесть лет – на земляное полотно и основание дорожной одежды, пять лет – на нижний слой асфальтобетона и восемь лет – на верхний слой покрытия.

Капитальный ремонт дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».