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Транспорт
26 ноября 2021  14:00

Участок дороги Нижнекамск — Набережные Челны временно перекроют

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С 29 ноября под Нижнекамском перекроют дорогу до Набережных Челнов. Ограничение будет действовать по 2 декабря с 8.00 до 19.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

«Движение транспорта будет временно перекрыто по полосам на автомобильной дороге №1 Нижнекамск — Набережные Челны, не доезжая до бывшего поста ДПС», — говорится в сообщении. 

Причина — монтаж оборудования на рамке весового контроля.

«На время ремонта будет организовано реверсивное движение», — уточнил источник.

#нижнекамский район
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