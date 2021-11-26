Участок дороги Нижнекамск — Набережные Челны временно перекроют

С 29 ноября под Нижнекамском перекроют дорогу до Набережных Челнов. Ограничение будет действовать по 2 декабря с 8.00 до 19.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

«Движение транспорта будет временно перекрыто по полосам на автомобильной дороге №1 Нижнекамск — Набережные Челны, не доезжая до бывшего поста ДПС», — говорится в сообщении.

Причина — монтаж оборудования на рамке весового контроля.

«На время ремонта будет организовано реверсивное движение», — уточнил источник.