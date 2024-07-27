Участок дороги «Лениногорск — Черемшан» отремонтирован по нацпроекту

Фото: Миндортранс РТ

В Татарстане обновили участок дороги «Лениногорск — Черемшан» протяженностью более 900 метров. Работы провели в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Миндортранс РТ.

На участке км 44+600 до км 45+506 рабочие удалили изношенные слои асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой, а затем верхний слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси. Площадь обновленного отрезка составляет 6,8 тысячи квадратных метров.

Кроме того, на площади порядка 450 квадратных метров укрепили обочины, на проезжую часть нанесена горизонтальная разметка.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.