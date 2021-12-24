Участок дороги Казань - Оренбург в Лаишевском районе Татарстана расширят до шести полос

Участок автодороги Р239 Казань - Оренбург с 10-го по 13-й км в Лаишевском районе Татарстана расширят с четырех до шести полос. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

«В данный момент разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт трех участков, предусматривающий увеличение количества полос в рамках существующей полосы отвода», — рассказал начальник управления.

Мингазов уточнил, что помимо увеличения до шести полос движения на 10-13 км, предусматривается расширение с двух до четырех полос на отрезке дороги Р239 с 43-го по 53-й км, также проходящем через Лаишевский район. Кроме того, планируется увеличение с двух до четырех полос движения на участке этой трассы с 340-го по 346-й км в Бугульминском и Бавлинском районах республики.

«Рассчитываем, что положительное заключение Главгосэкспертизы России по данным объектам получим в июне следующего года и после включения в программу дорожных работ, определения подрядной организации, приступим к строительно-монтажным работам», — отметил Мингазов.

В Татарстане проходит 394,924 км автомобильной дороги Казань – Оренбург с подъездом к аэропорту Казань.