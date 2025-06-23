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Общество 23 июня 2025 14:06

Участок автодороги Кузайкино – Нурлат закроют на ремонт с 1 июля

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Движение по участку автодороги Кузайкино – Нурлат (км 91,6 – км 83,8) в Нурлатском районе Татарстана будет временно приостановлено с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничение вводится в связи с проведением капитального ремонта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы продлятся до 1 сентября 2025 года.

Для объезда будут доступны дороги регионального значения: Аксубаево – Федоровка, а также трасса Чистополь – Аксубаево – Нурлат. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут.

#ограничение движения #ремонт дорог #национальные проекты
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