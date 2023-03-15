Участок автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе расширят до шести полос движения

В Лаишевском районе Татарстана участок автодороги Р239 Казань — Оренбург от 10+910 км по 13+700 км во время капремонта расширят с четырех до шести полос движения. Это южный выезд из Казани, по которому ежедневно проезжает 56 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Существующую дорожную одежду усилят, а новую устроят в границах полосы отвода. Дорожники уложат выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из горячей щебеночно-мастичной смеси на битумном вяжущем», — отметили в ведомстве.

Для безопасного движения рабочие установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и недостающие металлические опоры электроосвещения, а также нанесут разметку термопластиком.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Для жителей поселка Корнер Гарден и СНТ «Ромашка» обустроят две новые остановки с автопавильонами и переходно-скоростными полосами, пешеходные тротуары с тактильными плитами для слабовидящих.

Работы планируется начать весной при наступлении устойчивых плюсовых температур, а завершить — к ноябрю.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Протяженность автодороги Р239 Казань — Оренбург в Татарстане составляет 388,5 км. В этом году здесь также приступят к капитальному ремонту участков 43+500 — 53+000 км и 340+000 — 346+900 км с расширением полос движения до четырех.