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Участок автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе расширят до шести полос движения
В Лаишевском районе Татарстана участок автодороги Р239 Казань — Оренбург от 10+910 км по 13+700 км во время капремонта расширят с четырех до шести полос движения. Это южный выезд из Казани, по которому ежедневно проезжает 56 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Существующую дорожную одежду усилят, а новую устроят в границах полосы отвода. Дорожники уложат выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из горячей щебеночно-мастичной смеси на битумном вяжущем», — отметили в ведомстве.
Для безопасного движения рабочие установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и недостающие металлические опоры электроосвещения, а также нанесут разметку термопластиком.
Для жителей поселка Корнер Гарден и СНТ «Ромашка» обустроят две новые остановки с автопавильонами и переходно-скоростными полосами, пешеходные тротуары с тактильными плитами для слабовидящих.
Работы планируется начать весной при наступлении устойчивых плюсовых температур, а завершить — к ноябрю.
Протяженность автодороги Р239 Казань — Оренбург в Татарстане составляет 388,5 км. В этом году здесь также приступят к капитальному ремонту участков 43+500 — 53+000 км и 340+000 — 346+900 км с расширением полос движения до четырех.
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